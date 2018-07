Berlin (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat in einer direkten Botschaft an Nordkoreas Diktator Kim Jong Un ein Ende der Provokationen gefordert. In seiner Muttersprache Koreanisch appellierte er auf CNN an Kim, die provokativen Handlungen der jüngsten Zeit zu beenden und zum Dialog zurückzukehren. Auf der koreanischen Halbinsel müsse wieder Frieden hergestellt werden. Er habe deutlich gemacht, dass er bereit sei, Nordkorea zu besuchen, sofern sein Besuch helfe, sagte der gebürtige Südkoreaner dem Sender nach einem Treffen mit US-Präsident Barack Obama im Weißen Haus.

