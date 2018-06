Seoul (dpa) - Im zugespitzten Konflikt um das nordkoreanische Raketen- und Atomprogramm erhöhen die USA den Druck auf die Führung in Pjöngjang. US-Außenminister John Kerry warnte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Seoul eindringlich vor dem Start einer Mittelstreckenrakete. Das wäre ein Riesenfehler und eine Provokation, die Pjöngjang nur weiter in die Isolation treiben würde. In Washington rief US-Präsident Barack Obama Nordkorea auf, seine kriegerische Haltung aufzugeben.

