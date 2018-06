Schönefeld (dpa) - Der neue Hauptstadtflughafen könnte auch stufenweise in Betrieb gehen. «Es gibt immer sieben Wege, die nach Rom führen», sagte Flughafenchef Hartmut Mehdorn in Schönefeld. Einen Beschluss über eine Teilinbetriebnahme gebe es aber nicht. Oberstes Ziel sei es, den Flughafen zügig fertigzustellen. Vor der geplatzten Eröffnung im Juni 2012 war geplant, in einer Nacht von Tegel und Schönefeld zum Neubau umzuziehen und die Altflughäfen zu schließen. Mehdorn fordert seit seinem Amtsantritt, den Flughafen Tegel dauerhaft offen zu halten.

