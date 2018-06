Marl (dpa) - Die «Tatortreiniger» in ungewohnter Umgebung: Bei der Vergabe der renommierten Grimme-Preise durfte der Hauptakteur der ARD-Serie, Bjarne Mädel, am Freitagabend in Marl ausnahmsweise über den roten Teppich laufen, statt blutige Flecken wegzuputzen.

Der 45-jährige Schauspieler und das Produktionsteam hatten für die Folge «Schottys Kampf», die im Neonazi-Milieu spielt, bereits den zweiten Grimme-Preis seit Bestehen der Serie eingesammelt.

Zusammen mit der TV-Parodie «Switch Reloaded - "Wetten, dass..?"-Spezial» (ProSieben) hat der «Tatortreiniger» (NDR) in der Kategorie Unterhaltung dem RTL-Dschungelspektakel «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» die Show gestohlen. Das handwerklich gut gemachte Format aus dem australischen Busch fiel letztlich bei der Endauswahljury durch. Die Show sei nicht wegweisend für die Fernsehzukunft, lautete das Urteil. So durften «Tatort»-Fan Bjarne Mädel und «Switch Reloaded»-Oberparodist Max Giermann zur Trophäe greifen.

Je fünf weitere Grimme-Preise vergaben die Juroren in den Kategorien Fiktion sowie Information & Kultur. Hier spielen vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Stärken aus. Bei den Filmen konnte der wahre Kriminalfall um die Entführung und Ermordung des Bankierssohnes Jakob von Metzler mit Robert Atzorn in der Hauptrolle aufs Treppchen springen. Der Fall hatte die Öffentlichkeit gespalten, weil die Polizei mit Gewaltandrohung dem Entführer Informationen über den versteckten Jungen abgepresst hatte.

Das in der ARD gesendete DDR-Endzeit-Epos «Der Turm» mit Jan Josef Liefers, Claudia Michelsen und Sebastian Urzendowsky nahm ebenso einen Grimme-Preis entgegen wie die Tragödie «Der letzte schöne Tag» (WDR) um den mit zeitversetzter Mail angekündigten Selbstmord einer Mutter und das Gerichtsdrama um eine Vergewaltigung «Ende einer Nacht» (ZDF). Das Team für die Serie «Add a Friend» des Bezahlsenders TNT erhielt einen Spezialpreis. Die gespielte Serie erzählt das Online-Leben eines gelähmten Unfallopfers in einer Klinik.

In der Kategorie Information & Kultur dominierten vier porträtartige Beiträge. Es gewannen Filme ums das Leben des Boxers Charly Graf, um drei Leukämie-kranke Kinder, den Wandel des DDR-Literaten Paul Gratzik und das Leben dreier junger Migranten in Köln.

