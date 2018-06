Dubai (dpa) - Im Luxusauto auf Streife: In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die Polizei künftig auch im Lamborghini unterwegs. Wie die Zeitung «The National» berichtet, schafften sich die Sicherheitskräfte in Dubai für umgerechnet mehr als 300 000 Euro einen der italienischen Sportwagen an. Der Lamborghini Aventador erreiche eine Geschwindigkeit von bis zu 350 Kilometern pro Stunde. Ob Kriminelle jemals in dem Sportwagen abgeführt werden, ließ die Polizei offen.

