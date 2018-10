Charkiw (AFP) Mehrere tausend Menschen haben am Freitag in der ostukrainischen Stadt Charkiw für die Freilassung der Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko demonstriert. Der erste größere Protest der Opposition in Charkiw fand statt, obwohl ein örtliches Gericht die Demonstration zuvor untersagt hatte und dutzende öffentliche Transportfahrzeuge die Demonstrationsroute im Zentrum der Stadt blockierten, wie ein AFP-Reporter berichtete. Nach Polizeiangaben beteiligten sich an der Kundgebung auf dem zentralen Platz in der Innenstadt etwa 5000 Menschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.