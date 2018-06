Peking (AFP) Die USA und China setzen zum Kampf gegen Cyberattacken eine gemeinsame Arbeitsgruppe ein. Die Kommission werde "unverzüglich" ins Leben gerufen, kündigte US-Außenminister John Kerry am Samstag in Peking an. Es gehe um Rechtssicherheit, Interessenschutz und Sicherheit der Infrastruktur beider Länder, erklärte Kerry, der am Samstag China besuchte.

