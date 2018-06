Peking (AFP) China und die USA wollen sich gemeinsam für eine atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel einsetzen. Die Chefdiplomaten beider Länder demonstrierten bei einem Treffen in Peking am Samstag den Schulterschluss: "Sich dem nuklearen Problem in Korea zu widmen, dient dem Interesse aller Parteien", erklärte der chinesische Außenminister Yang Jiechi. US-Außenminister John Kerry ergänzte, beide Länder müssten "gemeinsam Maßnahmen ergreifen, um das Ziel einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.