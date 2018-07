Berlin (AFP) Die Staatsanwaltschaft Hannover will Berichten zufolge die frühere First Lady Bettina Wulff vor Gericht gegen ihren Mann Christian Wulff aussagen lassen. Der Name von Bettina Wulff, die von dem früheren Bundespräsidenten getrennt lebt, tauche in der 25 Namen umfassenden Zeugenliste der Staatsanwaltschaft auf, berichteten die "Bild am Sonntag" und sueddeutsche.de am Samstag.

