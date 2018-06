Dublin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erwartet, dass sich die EU-Länder schnell auf ein entschiedeneres Vorgehen gegen Steuerhinterziehung einigen. "Ich glaube, dass wir in Europa relativ zügig die Erweiterung der Zinsbesteuerungsrichtlinie erreichen werden und dass alle europäischen Länder sich beteiligen werden, auch an dem automatischen Informationsaustausch", sagte Schäuble am Samstag in Dublin nach einem Treffen der EU-Finanzminister.

