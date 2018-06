London (SID) - Wigan Athletic hat sich als erste Mannschaft für das Finale des englischen FA-Cups qualifiziert. Der abstiegsbedrohte Klub aus der Premier League gewann das Halbfinale beim zweitklassigen FC Millwall mit 2:0 (1:0). Shaun Maloney (25.) und Callum McManaman (78.) erzielten die Treffer und machten die ersten Endspiel-Teilnahme von Wigan perfekt.

Der aktuelle Tabellen-18. wartet für das Finale des ältesten Klubwettbewerbs der Welt am 11. Mai im Londoner Wembley-Stadion auf seinen Gegner, der am Sonntag (17.00 Uhr) in der Partie des Cupverteidigers FC Chelsea gegen Manchester City ermittelt wird.