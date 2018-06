Köln (SID) - Günter Netzer ist von einem deutschen Finale zwischen Meister Bayern München und Borussia Dortmund in der Champions League am 25. Mai in London überzeugt. "Die beiden deutschen Mannschaften, es wird passieren", sagte der Welt- und Europameister in der Sendung WDR 2 Liga Live auf die Frage, wer ins Endspiel der europäischen Königsklasse einziehe.

Mit ihren Auftritten hätten sich die Bundesligisten Respekt verschafft. "Beide Mannschaften genießen weltweit einen hohen Stellenwert", sagte Netzer. Der FC Bayern trifft im Halbfinale auf den FC Barcelona, Dortmund spielt gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid.