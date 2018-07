Rom (SID) - Italiens Innenministerin Annamaria Cancellieri geht nach den schweren Ausschreitungen am Rande des Römer Stadtderbys zwischen AS Rom und Lazio (1:1) am vergangenen Montag entschlossen gegen die Gewalt vor. Stadtderbys werden künftig nicht mehr abends, sondern nur noch nachmittags stattfinden, beschloss die Ministerin. "Abendmatches können für die Sicherheitskräfte gefährlich werden. Man kann nicht mehr zulassen, dass Derbys zu Bürgerkriegen werden", sagte die Ministerin vom Samstag.

Acht Verletzte und vier Festnahmen lautete die Bilanz der Krawalle am Rande des römischen Stadtduells. Bei den Verhafteten handelte es sich um vorbestrafte Römer im Alter zwischen 24 und 27 Jahren. Ein fünfter Anhänger wurde wegen Drogenbesitzes angezeigt. Bei Kontrollen durch die Sicherheitskräfte wurden Messer und Stöcke beschlagnahmt, die unweit des Stadions versteckt worden waren. Fernsehbilder hatten gezeigt, wie sich die rivalisierenden Gruppen mit Steinen und Flaschen bewarfen.