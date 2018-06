Maria Enzersdorf (SID) - Der deutsche Frauenhandball-Meister Thüringer HC hat den erstmaligen Einzug in das Finale des Europapokals der Pokalsieger verpasst. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor das Halbfinal-Rückspiel bei Hypo Niederösterreich 22:24 (10:11) und musste dem achtmaligen Champions-League-Sieger nach dem 32:32 im Hinspiel den Vortritt lassen. Die Österreicherinnen treffen im Endspiel nun auf Issy Paris (4./5. Mai und 11./12. Mai).

Der THC fand gut in die Partie und erarbeitete sich nach starken 15 Minuten einen Drei-Tore-Vorsprung (7:4). In der Folge kamen die erfahrenen Gastgeberinnen aber zusehends besser ins Spiel. In der zweiten Hälfte hielt der THC bis zum Schlussviertelstunde gut mit, musste den Favoriten dann aber ziehen lassen.