Los Angeles (dpa) - Supermodel Heidi Klum wird ihren 40. Geburtstag mit einer Hutparty feiern. Eine Freundin von ihr hätte sich die Kostümidee ausgedacht, verriet Klum in der US-Talkshow von Moderatorin Ellen DeGeneres. All ihre Freundinnen müssten einen verrückten Hut tragen, erzählte die vierfache Mutter, die am 1. Juni 40 Jahre alt wird. DeGeneres überreichte Klum gleich das passende Geschenk - einen roten Rettungsring mit der Aufschrift «Super Mom» als Hut dekoriert.

