Ramallah (AFP) Palästinenserpräsident Mahmud Abbas will bei einem Treffen mit Ministerpräsident Salam Fajad einen Streit beilegen, um diesen doch noch von seinem angekündigten Rücktritt abzubringen. Die beiden Politiker wollten sich am Samstagmorgen in Ramallah im Westjordanland treffen, verlautete am späten Freitagabend aus palästinensischen Kreisen. Demnach wurde das Gespräch angesetzt, nachdem US-Außenminister John Kerry Abbas in einem Telefonat darum gebeten hatte, die Differenzen mit Fajad beizulegen. Dieser ist ein in den USA promovierter Wirtschaftswissenschaftler, der im Ausland hohes Ansehen genießt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.