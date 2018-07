Berlin (dpa) - Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Edathy hat vor zu hohen Erwartungen an den NSU-Mordprozess in München gewarnt. Die politische Aufarbeitung sei nicht Aufgabe des Gerichts, sagte Edathy der Deutschen Welle. Das Gericht werde sicherlich nicht bewerten, welche Fehler und Versäumnisse den Sicherheitsbehörden zuzurechnen seien, so der SPD-Politiker, der Vorsitzender des Neonazi-Untersuchungsausschusses des Bundestags ist. Dennoch sei das Verfahren, was politisch motivierte Straftaten betreffe, der wichtigste Prozess seit den Zeiten der Roten Armee Fraktion.

