Rom (dpa) - Die Protestbewegung «Fünf Sterne» hat in einer Online-Abstimmung zehn Kandidaten für die Wahl des italienischen Staatspräsidenten festgelegt. Unter den zehn Vorschlägen sind auch der Anführer der Bewegung, der Komiker Beppe Grillo, sowie der frühere italienische Ministerpräsident Romano Prodi und die ehemalige EU-Kommissarin Emma Bonino. Aus den Vorschlägen sollen die Mitglieder am Montag den Kandidaten der M5S auswählen. Die anderen Bündnisse haben sich noch nicht auf ihre Favoriten geeinigt. Die Wahl des neuen Staatspräsidenten beginnt am Donnerstag.

