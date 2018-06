Vettel nur Neunter - Hamilton holt Pole Position in China

Shanghai (dpa) - Sebastian Vettel startet beim Großen Preis von China nur vom neunten Platz. Der Formel-1-Weltmeister verbremste sich am Samstag in der entscheidenden Runde der Qualifikation auf dem Shanghai International Circuit und geht nach einem Reifenpoker in der K.o.-Ausscheidung nur aus der fünften Startreihe ins Rennen. Der Brite Lewis Hamilton fuhr im Mercedes Bestzeit und holte damit seine 27. Pole Position. Auf Rang zwei kam Lotus-Pilot Kimi Räikkönen vor Ferrari-Ass Fernando Alonso. Vorjahressieger Nico Rosberg wurde im zweiten Silberpfeil Vierter. Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg geht als Zehnter am Sonntag (9.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) ins Rennen.

St. Pauli schafft Befreiungsschlag gegen 1860 - Frankfurt patzt

Hamburg (dpa) - Der FC St. Pauli kann das Thema Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga allmählich ad acta legen. Der Kiez-Club feierte am Samstag mit 3:1 (1:0) über 1860 München einen wertvollen Heimsieg. Vor 28 892 Zuschauern erzielten Daniel Ginczek (34.) und Fin Bartels (70./74.) die Tore der Hanseaten, die mit ihrem Dreier Münchens Hoffnungen auf Relegationsplatz drei zerstört haben dürften. Deren Treffer durch Rob Friend (73.) war am Ende zu wenig. Auch der FSV muss seinen Traum von der 1. Liga nach dem 1:1 (1:1) gegen den MSV Duisburg wohl begraben. Daniel Brosinki brachte den MSV in Führung (13.), Marcel Gaus (23.) glich für die Frankfurter aus.

Millionen-Schulden: Kickers Offenbach bittet FC Bayern um Hilfe

Offenbach (dpa) - Der hochverschuldete Traditionsclub Kickers Offenbach hat in seiner wirtschaftlichen Not den FC Bayern um Hilfe gebeten. «Wir haben Bayern München einen Brief mit einer Benefiz-Spiel-Bitte geschrieben. Dieser Brief liegt jetzt bei Matthias Sammer auf dem Tisch. Wäre toll, wenn das klappt», sagte der Offenbacher Sportdirektor und frühere Bayern-Spieler Manfred Bender der «Bild»-Zeitung (Samstag). Der Fußball-Drittligist hat rund neun Millionen Euro Schulden und benötigt bis Ende Mai dringend frisches Kapital, um eine Insolvenz verhindern zu können.

Langer bei Master stark - Day führt - Strafschläge für Woods

Augusta (dpa) - 20 Jahre nach seinem letzten Sieg in Augusta hat Golf-Routinier Bernhard Langer die Chance auf einen historischen Erfolg weiter verbessert. Mit hervorragenden 142 Gesamtschlägen (71+71) rangiert der 55-Jährige nach dem zweiten Tag auf dem 13. Platz. Als Spitzenreiter geht Jason Day aus Australien (138) in die beiden Schlussrunden. Der Weltranglistenerste Tiger Woods hatte indes Glück, nach einem Regelverstoß nicht disqualifiziert worden zu sein. Ihm wurden stattdessen zwei Strafschläge aufgebrummt. Er rangiert nun fünf Schläge hinter Day. Martin Kaymer ist mit 147 Schlägen 48.

Aus für Lakers-Superstar Bryant: Wahrscheinlich Achillessehnenriss

Los Angeles (dpa) - NBA-Superstar Kobe Bryant droht ein langer Ausfall. Der Topscorer der Los Angeles Lakers zog sich nach ersten Diagnosen beim 118:116-Heimsieg am Freitag über die Golden State Warriors «wahrscheinlich einen Achillessehnenriss» zu. Das teilte der mehrfache Meister der nordamerikanischen Basketball-Profiliga auf seiner Homepage mit. Bryant, der bis dahin 34 Punkte erzielt hatte, versuchte kurz vor Schluss, an Gäste-Spieler Harrison Barnes vorbeizukommen, als er plötzlich zu Boden ging. Mit schmerzverzerrtem Gesicht griff sich Bryant an die linke Achillessehne. Eine genauere Untersuchung des 34-Jährigen sollte am (heutigen) Samstag erfolgen.

UCI-Präsident McQuaid kandidiert für dritte Amtszeit

Dublin (dpa) - Trotz aller Kritik kandidiert der Ire Pat McQuaid für eine dritte Amtszeit als Präsident des Radsport-Weltverbandes UCI. Der Verband Cycling Ireland bewilligte die Anfrage McQuaids nach einer erneuten Nominierung für die Wahl im September dieses Jahres. Das teilte die UCI am Samstag mit. Einen Gegenkandidaten gibt es bislang nicht. Der irische Verband forderte McQuaid aber gleichzeitig auf, einige Reformen innerhalb der UCI voranzutreiben. McQuaid steht seit 2005 an der Spitze der UCI und war in den vergangenen Jahren vor allem im Zuge des Dopingskandals um Lance Armstrong wie auch Vorgänger Hein Verbruggen in die Kritik geraten.

Klitschkos WM-Kampf gegen Powetkin wird versteigert

Hamburg (dpa) - Für Boxweltmeister Wladimir Klitschko wird die Pflichtverteidigung gegen Alexander Powetkin vermutlich teurer als gedacht. Weil sich das Klitschko-Lager und der Sauerland-Stall nicht über die Austragung des Kampfes einigen konnten, wird das Duell am 23. April in Panama-Stadt versteigert. Das gab der Weltverband WBA bekannt. Das Duell soll zwischen dem 15. Juli und dem 31. August stattfinden. Klitschko wird bei der WBA als Superchampion geführt, der Russe Powetkin als regulärer Weltmeister. Andere Box-Unternehmen können sich an der Versteigerung beteiligen. Wer am meisten bietet, besitzt die Fernsehrechte und entscheidet über den Austragungsort.