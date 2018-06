Washington (AFP) Mit einer symbolischen und emotionalen Geste hat US-Präsident Barack Obama den Druck auf die vehementen Gegner schärferer Waffengesetze in den USA erhöht. Er übertrug der trauernden Mutter eines Grundschülers, der im Dezember beim Amoklauf in der Kleinstadt Newtown erschossen worden war, am Samstag den Sendeplatz seiner wöchentlichen Ansprache fürs Radio und Internet. Darin rief die bewegte Frau Demokraten und Republikaner auf, die Reform der Schusswaffengesetze nicht durch Parteiengezänke zu gefährden.

