Köln (SID) - Boston hat sich in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit einem Sieg gegen Orlando Platz sieben in der Eastern Conference gesichert. Die Celtics gewannen gegen die Orlando Magic deutlich 120:88 und sind nicht mehr vom vorletzten Play-off-Platz zu verdrängen. Schlüssel zum Sieg war für Boston die Bank - gleich sieben Spieler trafen zweistellig, Courtney Lee mit 20 Punkten am besten.

Im Spitzenspiel der Western Conference konnten die Los Angeles Clippers den fünften Sieg in Folge einfahren. Gegen Memphis gewann der Tabellenvierte 91:87, die Grizzlies bleiben durch die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen Fünfter.