Berlin (AFP) Die eurokritische Alternative für Deutschland (AfD) ist am Sonntag in Berlin zu ihrem Gründungsparteitag zusammengekommen. Die neue politische Initiative setzt sich für eine Auflösung des Euro-Raumes und mehr Kompetenzen der nationalen Parlamente innerhalb der EU ein. Als aussichtsreicher Kandidat für einen Sprecher-Posten in der Partei gilt der Mitbegründer Bernd Lucke.

