Frankfurt am Main (AFP) Bei den Ermittlungen gegen ein Netzwerk unter Neonazis in deutschen Gefängnissen soll dem hessischen Verfassungsschutz ein peinlicher Fehler unterlaufen sein. Die Wiesbadener Behörde habe in der Motorradzeitschrift "Bikers News" eine Werbeanzeige für die Organisation "AD Jail Crew" übersehen, obwohl sie das Blatt abonniert habe, wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (F.A.S.) mit Bezug auf Sicherheitskreise berichtete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.