Berlin (AFP) Schauspieler Jan Fedder dreht nach dem Krebs-Schock wieder für seine ARD-Serie "Großstadtrevier. Bei Fedder war im vergangenen Oktober eine Vorstufe von Gaumenkrebs diagnostiziert worden. Der 58jährige zog sich daraufhin in sein Privatleben zurück und ließ sich mit Bestrahlungen behandeln. Der "Bild am Sonntag" sagte Fedder, der früher 50 Zigaretten am Tag paffte: "Auf dem Weg zur ersten Bestrahlung rauchte ich meine letzte Zigarette".

