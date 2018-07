Berlin (AFP) In der Europäischen Union werden einem Zeitungsbericht zufolge immer mehr Menschen als Prostituierte oder Zwangsarbeiter ausgebeutet. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die erste umfassende EU-Studie zum Thema Menschenhandel, die der Zeitung vorliegt. Demnach ist die offizielle Zahl der Opfer von Menschenhandel zwischen 2008 und 2010 um 18 Prozent von 6309 auf 9528 gestiegen. EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström werde den Bericht am Montag in Brüssel vorstellen.

