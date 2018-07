Berlin (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat sich enttäuscht über den Rücktritt des palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fajad gezeigt. Er bedaure den Rücktritt sehr, erklärte Westerwelle am Sonntag in Berlin. Als Ministerpräsident habe Fajad "großen Anteil an den erheblichen Fortschritten bei der Schaffung der Grundlagen für ein palästinensisches Staatswesen" gehabt. Die Bundesregierung habe in den vergangenen Jahren gut und vertrauensvoll mit Fajad zusammengearbeitet.

