Grenoble (AFP) Bei Lawinenunglücken in den französischen Alpen sind am Wochenende vier Skiläufer getötet worden. Drei Menschen starben am Sonntag im Département Savoyen, wie die Polizei mitteilte. Sie seien mit einer Gruppe in einer Höhe von 3600 Metern im Vanoise-Massiv unterwegs gewesen, als sie verschüttet wurden. Ein 60-jähriger Skiläufer wurde am Samstag im Département Hautes-Alpes in einer Höhe von 2000 Metern von einer Lawine erfasst und getötet, wie die Behörden mitteilten.

