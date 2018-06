Berlin (dpa) - Bayern München und Borussia Dortmund setzen auf der Zielgeraden der Saison zum Wettschießen an: Der frischgekürte Meister fertigte Nürnberg 4:0 ab, der BVB konterte mit dem 6:1 in Fürth. Keinen Sieger gab es im Verfolgerduell: Schalke und Leverkusen trennen sich 2:2. Am Tabellenende gelang 1899 Hoffenheim mit dem 2:2 beim VfL Wolfsburg ein Punktgewinn. Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen trennten sich ebenfalls 2:2. Der Hamburger SV stoppte beim FSV Mainz 05 seine Talfahrt und gewann mit 2:1.

