Köln (SID) - Die Drittligisten Karlsruher SC und Arminia Bielefeld marschieren im Gleichschritt dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga entgegen. Karlsruhe festigte seine Tabellenführung am 33. Spieltag durch einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Babelsberg 03. Mit 69 Punkten liegt der KSC zwei Zähler vor den Bielefeldern, die den SV Wehen Wiesbaden mit 3:1 (1:1) bezwangen.

"Gegen Wiesbaden musst du erst mal gewinnen. Unsere Mannschaft hat die Sache allerdings sehr gut gemacht und in der zweiten Halbzeit einen sehr guten Fußball gezeigt. Das war in meinen Augen sogar das Beste, was wir hier Zuhause gezeigt haben. Am Ende haben wir es mit den fantastischen Zuschauern im Rücken geschafft, das schwere Spiel zu gewinnen", resümierte Arminia-Trainer Stefan Krämer. Bielefeld musste zunächst den Rückstand durch Daniel Döringer (9.) verkraften, doch Top-Torjäger Fabian Klos (12.) mit seinem 20. Saisontor, Patrick Schönfeld (72.) und Johannes Rahn (76.) drehten die Begegnung.

Preußen Münster (62 Punkte) kletterte nach einem 1:0 (0:0) bei Kickers Offenbach auf Relegationsplatz drei. Die Aufstiegshoffnungen untermauerte Dimitrij Nazarov mit seinem Siegtor (59.).

Münster profitierte vom 2:2 (1:1) im Topspiel zwischen dem VfL Osnabrück (61) und dem 1. FC Heidenheim (60). "Erfreulicherweise haben wir die Zweikämpfe vom Start weg angenommen und deswegen bin ich mit unserem Spiel sehr zufrieden. Das Ergebnis ist die Belohnung dafür", kommentierte Preußen-Coach Pawel Dotschew. OFC-Keeper Robert Wulnikowski meinte: "Das Gegentor war total unnötig und umso ärgerlicher ist es, dass wir heute nichts mitnehmen. Am Schluss haben wir nochmal alles nach vorne geworfen, hatten in der Nachspielzeit auch eine Riesengelegenheit, aber es sollte einfach nicht sein."

Karlsruhe tat sich gegen die abstiegsbedrohten Babelsberger über weite Strecken schwer. Dominic Peitz erzielte zwar den Führungstreffer (35.), Philipp Kreuels glich aber aus (79.). Patrick Dulleck erlöste den Favoriten mit seinem Treffer in der 84. Minute.

In Osnabrück schossen Simon Zoller (19.) und Timo Staffeldt (68.) die Gastgeber jeweils in Führung. Doch Heidenheim kam durch Marc Schnatterer (43., Handelfmeter) und Kevin Kraus (90.+2) zum Ausgleich.

Bereits am Freitag hatte Hansa Rostock nach einem 1:3-Rückstand 4:3 (1:2) bei Schlusslicht Alemannia Aachen gewonnen. "Wir haben den Glauben behalten, das Spiel noch zu drehen. Entscheidend war, dass nach dem 3:1 ein Ruck durch alle elf Spieler ging und wir das Spiel dann noch gedreht haben. Für uns ist das heute ein pures Glücksgefühl, und wir sind wunschlos glücklich", meinte Hansa-Trainer Marc Fascher.

Im zweiten Spiel nach der Entlassung von Trainer Gerd Dais gelang den Stuttgarter Kickers der erste Sieg. Die Schwaben kamen durch ein 4:1 (1:1) bei Wacker Burghausen zu einem Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Dieser gelang auch Borussia Dortmund II durch ein 1:0 (0:0) im Kellerduell gegen Darmstadt 98.

Kickers-Coach Massimo Morales resümierte: "Kurz vor der Pause haben wir die richtige Reaktion mit dem 1:1 gezeigt. Für die zweite Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, entschlossener und härter in die Zweikämpfe zu gehen. Wir mussten unbedingt den letzten Zentimeter für uns gewinnen. Letztlich war es für uns ein verdienter Sieg, weil uns Wacker Burghausen im zweiten Durchgang nicht mehr unter Druck hatte setzen können."

Luft in der unteren Tabellenregion verschaffte sich auch Rot-Weiß Erfurt durch ein 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Unterhaching. Der VfB Stuttgart II bezwang Aufsteiger Hallescher FC 3:0 (0:0), der 1. FC Saarbrückem kam zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den Chemnitzer FC.