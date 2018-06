Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart hat Borussia Mönchengladbach mit 2:0 besiegt und sich viel Selbstvertrauen für das Pokal-Halbfinale am Mittwoch gegen Freiburg geholt. Begünstigt durch Abwehrpatzer der Gäste gewannen die Schwaben verdient und verpassten den Gladbachern einen Dämpfer im Rennen um einen Platz in der Europa League. Ein Eigentor von Alvaro Dominguez und der Treffer von Christian Gentner bescherten dem VfB den erst vierten Saisonheimsieg in der Fußball-Bundesliga. Stuttgart ist nun Zwölfter, Gladbach Siebter.

