Wiesbaden (dpa) - Die hessische Lotteriegesellschaft hat noch keinen Kontakt zum Gewinner des Eurojackpots in Höhe von 46 Millionen Euro. Da er allerdings mit einer Kundenkarte gespielt habe, sei seine Identität bekannt, sagte die Sprecherin von Lotto Hessen, Dorothee Hoffmann. Er müsse eigentlich gar nichts tun, außer auf das Geld zu warten und sich zu überlegen, wie er es ausgibt. Der Gewinner soll Mitte 30 sein und aus dem Rhein-Main-Gebiet stammen. Die Zahlen für die Lotterie Eurojackpot waren am Freitagabend in Helsinki gezogen worden. Der Gewinn ist der höchste der deutsche Lotteriegeschichte.

