Berlin (dpa) - Samsung bringt sein neues Smartphone Galaxy S4 am

27. April auf den Markt. Das sagte Samsung-Manager Hans Wienands dem Berliner «Tagesspiegel». Der südkoreanische Elektronikkonzern ist der schärfste Rivale von Apple bei Smartphones und Tablet-Computern. Das Galaxy S4 war kürzlich in New York vorgestellt worden. Das Smartphone soll Apples iPhone die Kunden abspenstig machen. Weltweit hat Samsung bereits die Führungsrolle bei Smartphones übernommen.

