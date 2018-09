Tokio (dpa) - Die USA und Japan haben Nordkorea aufgefordert, von dem erwarteten Raketenstart abzusehen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Nach Gesprächen in Tokio riefen der amerikanische Außenminister John Kerry und sein japanischer Amtskollege Fumio Kishida am Sonntag das Regime in Pjöngjang auf, die 2009 ausgesetzten internationalen Verhandlungen über ein Ende seines Atomprogramms mit China, den USA, Südkorea, Japan und Russland wieder aufzunehmen. Japan ist nach China und Südkorea die dritte und letzte Station der Asienreise des neuen amerikanischen Außenministers, in deren Mittelpunkt die Bemühungen zu einer Lösung der Korea-Krise stehen.