Kapstadt (dpa) - Der mordverdächtige Paralympics-Star Oscar Pistorius vergnügt sich nach Medienberichten schon wieder auf Partys. Der 26-Jährige sei am Samstag vergangener Woche auf einer Party in einem Restaurant in Johannesburg gewesen, berichtete die Zeitung «Sunday Times». Danach sei der südafrikanische Profisportler noch an einer Bar gesehen worden. Pistorius ist angeklagt, im Februar seine Freundin Reeva Steenkamp ermordet zu haben. Er sagt, er habe sie versehentlich erschossen, weil er einen Einbrecher im Haus vermutete. Pistorius ist auf Kaution entlassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.