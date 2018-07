Shanghai (dpa) - Sebastian Vettel peilt heute beim Großen Preis von China trotz Startplatz neun seinen zweiten Saisonsieg an. Im Reifenpoker überließ der Formel-1-Champion seinen Konkurrenten die vorderen Ränge. Von der Pole Position wird Lewis Hamilton starten. Der Mercedes-Neuzugang kann das Rennen in Shanghai zum dritten Mal gewinnen. Zweiter in der Qualifikation wurde Kimi Räikkönen im Lotus vor Ferrari-Star Fernando Alonso. Vorjahressieger Nico Rosberg startet im zweiten Silberpfeil von Platz vier.

