Augsburg (dpa) - Die SPD und ihr Kanzlerkandidat Peer Steinbrück trotzen den schlechten Umfragewerten und geben sich kämpferisch für die Bundestagswahl im September. «Ich will Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden», rief Steinbrück beim Bundesparteitag in Augsburg den Delegierten zu, die ihn dafür mit stehenden Ovationen feierten. Steinbrück schwor seine Partei auf eine harte Auseinandersetzung mit Schwarz-Gelb bis zur letzten Minute ein. Einstimmig verabschiedete die SPD ihr Wahlprogramm, in dem Forderungen des linken Flügels stark berücksichtigt wurden.

