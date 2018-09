Augsburg (dpa) - Die SPD und ihr Kanzlerkandidat Peer Steinbrück trotzen den schlechten Umfragwerten und geben sich kämpferisch für die Bundestagswahl. Fünf Monate vor der Wahl schwor der 66-Jährige seine Partei auf eine harte Auseinandersetzung mit Schwarz-Gelb bis zur letzten Minute ein. Auf dem Augsburger Parteitag sagte er: «Auf in den Kampf.» Einstimmig verabschiedete die SPD ihr Wahlprogramm, in dem Forderungen des linken Flügels stark berücksichtigt wurden. In Umfragen liegt die SPD derzeit bei 23 bis 27 Prozent.

