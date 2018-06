Mogadischu (AFP) Bei einem Angriff von Extremisten auf ein Gericht in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind am Sonntag mehrere Menschen getötet worden. Nach Angaben eines Geheimdienstoffiziers sprengte sich mindestens einer der Angreifer in die Luft und riss mehrere Menschen mit in den Tod. Der Offizier ging davon aus, dass es sich bei den Angreifern um Mitglieder der gegen die Regierung kämpfenden islamistischen Shebab-Miliz handelte.

