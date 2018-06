Tirana (SID) - Die deutschen Gewichtheber haben am Schlusstag der Europameisterschaften in Albaniens Hauptstadt Tirana die Medaillenränge verpasst. In der Klasse über 105 kg brachte Almir Velagic im Zweikampf insgesamt 409 kg (180 kg Reißen/229 kg Stoßen) zur Hochstrecke und landete damit auf dem fünften Platz. Gold ging an Ruslan Albegow mit einem Gesamtergebnis von 442 kg (195/247), der Russe setzte sich wegen des geringeren Körpergewichts gegen den Ukrainer Artem Udaschyn (442/200/242) durch. Den dritten Platz belegte Jiri Orsag (422/185/237) aus Tschechien.

"Das war technisch schwierig, da ich in der Vorbereitung lange Schmerzen am Knie verspürt habe. Eine Medaille war nicht drin", sagte Velagic.

Bei den Frauen hatte zuvor Yvonne Kranz ebenfalls eine Medaille verpasst. Die 28-Jährige aus Suhl brachte es in der Klasse über 75 kg auf 210 kg (95/115) und landete auf dem fünften Platz. Gold gewann die Ukrainerin Swetlana Tschernijawska (255) vor Sabina Baginska aus Polen (229) und Teamkollegin Ganna Kosenko (228).

Kranz zeigte besonders im Reißen mit drei gültigen Versuchen eine gute Vorstellung. Im Stoßen verließen sie jedoch ihre Kräfte. "Ich bin froh, dass wir sie noch in den Wettkampf gebracht haben, sie war schließlich erkältet und hatte Ohrenschmerzen", sagte Bundestrainer Oliver Caruso.

Am Samstag hatte Mandy Wedow (Neuhardenberg) in der Klasse bis 75 kg mit 214 kg (98/116) ebenfalls Rang fünf erreicht. Der Chemnitzer Robby Behm kam in der Klasse bis 105 kg mit der persönlichen Bestleistung von 370 kg (165/205) auf den neunten Platz. "Er hat keinen schlechten Wettkampf gemacht. Aber mit seinem Fehler im ersten Versuch des Stoßens hat er sich zu schusselig angestellt, um noch weiter nach vorn zu kommen", sagte U23-Bundestrainer Michael Vater. Gold ging an Titelverteidiger Dawid Bedschanjan aus Russland mit 411 kg (181/230).