Dillenburg (SID) - Nach seiner WM-Absage wegen großen Trainingsrückstandes nimmt Schwimmstar Paul Biedermann die Heim-Europameisterschaften 2014 in Berlin ins Visier. "Das ist für mich ein riesiger Ansporn", sagte der Weltrekordler über 200 und 400 m Freistil im SID-Interview. Das Saison-Aus nach einem verschleppten Infekt sei zwar eine große Enttäuschung, aber nicht das Ende seiner Karriere.

"Ich habe in den letzten Tagen den Spruch gehört: Man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt", sagte der 26-Jährige aus Halle/Saale, der am Wochenende beim Oranier-Schwimmfest im hessischen Dillenburg nur Zuschauer war und dem Juniorteam seines Sponsors (DVAG) Tipps gab.

Der Doppel-Weltmeister von 2009, der sowohl auf die DM in Berlin (25. bis 28. April) als auch auf die Weltmeisterschaften in Barcelona (19. Juli bis 4. August) verzichtet, blickte nach vorne: "Ich merke, dass ich eine Motivation habe. Das zeigt mir, dass ich das Schwimmen sehr liebe und bis 2016 weiterschwimmen möchte. Ich weiß: Da ist noch was."

Doch vorerst ist er zum Zuschauen gezwungen. "Jetzt muss ich einfach in den sauren Apfel beißen, trainieren und das Beste daraus machen", sagte er und machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl: "Schwimmen ist mein Leben. Ich bin seit 2004 bei fast allen Höhepunkten dabei gewesen. In diesem Sommer nicht am Start sein zu können, ärgert mich schon. Aber Gesundheit ist jetzt für mich das Wichtigste." Ins Wettkampfbecken zurückkehren will er im Herbst zur Kurzbahnsaison mit der EM in Dänemark als Höhepunkt.