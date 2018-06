Washington (AFP) Die US-Regierung hat den zurückgetretenen palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fajad für dessen Leistungen gewürdigt. Der in den USA promovierte Wirtschaftswissenschaftler sei ein "starker Partner" für die internationale Gemeinschaft gewesen und habe sich sehr für Wirtschaftswachstum, die Bildung eines Palästinenserstaates und die Sicherheit der Palästinenser eingesetzt, erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, Caitlin Hayden, am Samstag (Ortszeit) in Washington.

