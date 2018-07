New York (AFP) Ein wegen Mordes verurteilter US-Häftling ist nach 38 Jahren im Gefängnis wieder in Freiheit, weil er nach Ansicht der Justiz keinen fairen Prozess bekommen hatte. David Bryant verbrachte das erste Wochenende außerhalb der Gefängnismauern, nachdem ein New Yorker Richter in der vergangenen Woche seine Freilassung angeordnet hatte. Der damals 18 Jahre alte Bryant war wegen der Misshandlung, Vergewaltigung und Ermordung eines achtjährigen Mädchens schuldig gesprochen worden.

