Caracas (dpa) - Venezuela wählt heute einen Nachfolger für den vor rund sechs Wochen verstorbenen Staatschefs Hugo Chávez. Für die Regierung tritt der Wunschnachfolger von Chávez, Interimspräsident Nicolás Maduro, an. Die Opposition schickt wie bei der Wahl im Oktober 2012 den Gouverneur Henrique Capriles Radonski als Kandidaten ins Rennen. Umfragen sehen einen klaren Vorsprung des sozialistischen Regierungslagers. Maduro will den Sozialismus in dem Erdölland festigen und die Revolution des von ihm verehrten Chávez fortsetzen.

