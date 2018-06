Offenbach (dpa) - An der Nordseeküste mitunter nur frische 12 Grad, im Süden Deutschlands sonnige 26: Deutschland kann sich in der neuen Woche auf typisches Aprilwetter einstellen.

Am Montag scheine zunächst noch im ganzen Land meist die Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Schon im Laufe des Tages bringt dann aber eine Kaltfront vom Atlantik im Nordwesten Wolken, Schauer und Gewitter.

Im Osten und Süden wird es dagegen erst am Dienstag wolkig und nass. Am Oberrhein steigt das Thermometer trotzdem auf 23 Grad.

Am Mittwoch werden dann mit Ausnahme des kühleren Nordens überall Werte zwischen 18 und 25 Grad erwartet.

Wetterbericht