Kabul (AFP) Allen Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zum Trotz ist die Opium-Produktion in Afghanistan weiter rasant auf dem Vormarsch. Es werde nicht nur in den bekannten Produktionsgebieten noch mehr Mohn angebaut, heißt es in einem Bericht der UN-Behörde gegen Drogen und Kriminalität (UNODC). Anbauflächen gebe es auch in Regionen, in denen bisher gar kein Opium hergestellt worden sei. 90 Prozent des Heroin-Grundstoffes weltweit komme inzwischen aus Afghanistan, fast die Hälfte davon aus der südlichen Provinz Helmand, einer Hochburg der Taliban, heißt es in dem UNODC-Bericht.

