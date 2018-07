Sydney (AFP) "Crocodile Dundee"-Darsteller Paul Hogan will mit einer Klage vor einem US-Gericht Millionen von Dollar von einem Schweizer Bankkonto eintreiben, die nach seinen Angaben von seinem ehemaligen Steuerberater veruntreut wurden. In der Klage vor einem kalifornischen Bezirksgericht wirft der 73-jährige Schauspieler seinem Ex-Berater Philip Egglishaw vor, 34 Millionen US-Dollar (etwa 26 Millionen Euro) von seinem Konto bei der Schweizer Cornèr Bank veruntreut zu haben, wie die australischen Zeitungen "Sydney Morning Herald" und "The Australian" am Montag berichteten.

