Frankfurt/Main (dpa) - Zum Start in die neue Handelswoche hat sich der Dax zunächst kaum von der Stelle bewegt.

Die späte Erholung am Freitag an der Wall Street stütze, sagte Händler Darren Clarke vom Broker Gekko. Er verwies aber auch auf die Verluste an den asiatischen Börsen nach Daten zum chinesischen Wirtschaftswachstum.

Der deutsche Leitindex stieg zuletzt um 0,12 Prozent auf 7754 Punkte. Für den MDax ging es dagegen um 0,15 Prozent auf 13 288 Punkte bergab, und der TecDax verlor 0,01 Prozent auf 929 Punkte. In Europa rückte der EuroStoxx 50 um 0,28 Prozent auf 2641 Punkte vor.

Die Siemens-Aktien verloren 0,79 Prozent. Der Elektrokonzern hat ein ertragsschwaches Quartal hinter sich, sieht sich aber trotzdem auf Kurs. «Die Herausforderungen bei der Bahntechnik und der Windanbindung werden ihre Spuren in den Zahlen für das zweite Quartal hinterlassen», sagte Finanzvorstand Joe Kaeser der «Rheinischen Post».

Der Auftragseingang dagegen dürfte «dank mehrerer Großaufträge deutlich über dem Vorjahreswert und auch über dem letzten Quartal liegen" und der Gewinn je Aktie voraussichtlich mindestens auf Vorjahresniveau.

Bei Continental sorgten schwache Zahlen für Kursverluste von 1,20 Prozent.

Der Autozulieferer startete wegen der Absatzflaute auf dem europäischen Automarkt mit Rückgängen bei Umsatz und operativem Ergebnis ins Jahr. Der Erlösrückgang im ersten Quartal sei stärker ausgefallen als erwartet, sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer der Wirtschaftszeitung «Euro am Sonntag».