Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist nach einem freundlichen Start schnell ins Minus gerutscht.

«Die Sorge über die Konjunktur belastet», sagte Portfolio-Manager Ludwig Donnert von Tao Capital. Es werde mit einer Abkühlung gerechnet.

Entsprechend schichteten die Investoren in weniger zyklische Branchen wie Versorger um. Das Wirtschaftswachstum in China hatte im ersten Quartal überraschend an Schwung verloren, was auch die asiatischen Börsen belastete.

Der Dax sank um 0,68 Prozent auf 7692 Punkte und knüpfte damit an den Kursrücksetzer vor dem Wochenende an. Der MDax verlor 0,76 Prozent auf 13 206 Punkte und der TecDax fiel um 0,31 Prozent auf 926 Punkte zurück. Der EuroStoxx 50 präsentierte sich mit minus 0,39 Prozent bei 2623 Punkten ebenfalls schwächer.

Die als defensiv geltenden Aktien der Versorger Eon und RWE waren mit Gewinnen von 0,66 beziehungsweise 0,68 Prozent die besten Werte im Dax. Ein Händler ergänzte, dass aktuell vor allem dividendenstarke Werte gefragt seien.

Dabei profitierten Eon-Titel zusätzlich von einem positiven Analystenkommentar. Die Papiere der Deutschen Telekom traten nach einer zunächst positiven Reaktion auf eine Übernahme in der Branche auf der Stelle.

Laut Analyst Frank Schneider von Alpha Wertpapierhandel zeigt die Offerte des Satellitenfernseh-Anbieter Dish Networks für den US-Mobilfunk-Betreiber Sprint Nextel, «dass Interessenten in dem Sektor weiter bereit sind, mehr Geld für eine Übernahme zu bezahlen». Für die Telekom sei dies aber leicht negativ, weil die Aktionäre von MetroPCS nun eventuell eine weitere Nachbesserung der Telekom-Offerte fordern könnten.

Zu den größten Verlierern gehörten die zyklischen, konjunktursensiblen Titel aus der Stahl- und Autobranche. Die Titel des Industrie- und Stahlkonzerns ThyssenKrupp büßten 2,05 Prozent ein, was Börsianer auf weiter schwache Metallpreise zurückführten.

Auch die Aktien der Autobauer Volkswagen, BMW und Daimler mussten Verluste hinnehmen. Im Zulieferersektor verloren Continental-Papiere nach schwachen Zahlen für das erste Quartal 1,41 Prozent, was auch die Titel des Konkurrenten ElringKlinger in Mitleidenschaft zog.

Die Siemens-Aktien sackten nach Aussagen zum Quartalsverlauf um 2,22 Prozent ab. Der Elektrokonzern hat ein ertragsschwaches Quartal hinter sich, sieht sich aber trotzdem auf Kurs.

«Die Herausforderungen bei der Bahntechnik und der Windanbindung werden ihre Spuren in den Zahlen für das zweite Quartal hinterlassen», sagte Finanzvorstand Joe Kaeser der «Rheinischen Post».

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,04 Prozent am Freitag auf 1,05 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,21 Prozent auf 135,57 Punkte. Der Bund Future gewann 0,03 Prozent auf 145,93 Punkte. Der Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3081 (Freitag: 1,3052) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7645 (0,7662) Euro.