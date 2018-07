Berlin (AFP) Die Spielautomatenbranche hat einen Bericht über den drastischen Anstieg der Zahl der Geldspielgeräte in Deutschland in den vergangenen Jahren zurückgewiesen. Es treffe nicht zu, dass sich die Zahl der Spielgeräte von 183.000 im Jahr 2005 auf 262.000 im Jahr 2011 erhöht habe, erklärten die Automaten-Wirtschaftsverbände am Montag in Berlin. Vielmehr seien 2005 insgesamt 265.300 Automaten aufgestellt gewesen. 2006 aber sei mit der neuen Spieleverordnung ein Automatentyp verboten worden, der bis dahin mitgezählt wurde. Diese Geräte seien dann durch andere Automaten ersetzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.