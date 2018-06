München (AFP) Das Oberlandesgericht (OLG) München hat den Start des NSU-Prozesses um knapp drei Wochen auf den 6. Mai verschoben, weil der Strafsenat ein komplett neues Akkreditierungsverfahren organisieren will. Damit reagierte das Gericht am Montag auf den Spruch des Bundesverfassungsgerichts zur Platzvergabe an Journalisten, wie die Pressestelle des OLG mitteilte. Unklar blieb zunächst der Ablauf des neuen Anmeldeverfahrens für Berichterstatter.

